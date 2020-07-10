Правоохоронці виявили незаконні посіви снодійного маку

В одному з сіл Сокальського району правоохоронці вилучили близько семисот наркотичних рослин. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За даними відомства, 9 липня слідчо-оперативна група Сокальського відділення поліції вивила на присадибній ділянці одного з господарств незаконні посіви снодійного маку. Правоохоронці вилучили близько семисот рослин та скерували їх на експертне дослідження.

За посів та вирощування снотворного маку відкрили кримінальне провадження. Господарю плантації загрожує від трьох до семи років тюрми. Триває слідство.

Нагадаємо, що зараз на Львівщині поліцейські проводять комплекс оперативно- профілактичних заходів, під кодовою назвою «Мак», щодо виявлення на знищення різного роду нарковміних рослин.