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Посадовця ЛОДА підозрюють у махінаціях з будівництвом дитбудинку

Ольга Денисяка

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Слідчі повідомили про підозру в службовій недбалості інспектору технагляду Львівської облдержадміністрації. Посадовець вніс недостовірні відомості в акт приймання робіт з будівництва дитячого будинку сімейного типу в Радехові. Таким чином він завдав державі збитків на 760 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, провідний інспектор відділу технічного нагляду і проєктних робіт управління капітального будівництва Львівської ОДА підписав та завірив печаткою акт приймання виконаних будівельних робіт, в який були внесені недостовірні відомості. А саме: роботи, які не проводились, та матеріали, які не використовувались. Мова йде про будівництво дитячого будинку сімейного типу у місті Радехів.

Таким чином 63-річний львів’янин завдав державі збитків на суму більше 760 тисяч гривень.

Слідчі Радехівського відділення поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання:  позбавлення волі на термін від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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