Посадовця ЛОДА підозрюють у махінаціях з будівництвом дитбудинку

Слідчі повідомили про підозру в службовій недбалості інспектору технагляду Львівської облдержадміністрації. Посадовець вніс недостовірні відомості в акт приймання робіт з будівництва дитячого будинку сімейного типу в Радехові. Таким чином він завдав державі збитків на 760 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
Як встановили правоохоронці, провідний інспектор відділу технічного нагляду і проєктних робіт управління капітального будівництва Львівської ОДА підписав та завірив печаткою акт приймання виконаних будівельних робіт, в який були внесені недостовірні відомості. А саме: роботи, які не проводились, та матеріали, які не використовувались. Мова йде про будівництво дитячого будинку сімейного типу у місті Радехів.
Таким чином 63-річний львів’янин завдав державі збитків на суму більше 760 тисяч гривень.
Слідчі Радехівського відділення поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання: позбавлення волі на термін від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Ольга Денисяка