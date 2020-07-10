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На об’їзній Львова вантажівка вщент розтрощила мікроавтобус: є загиблий

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 10 липня, на об’їзній дорозі Львова неподалік села Чишки, що у Пустомитівському районі, вантажівка врізалася у мікроавтобус. У результаті ДТП загинув водій мікроавтобуса. Про це у Telegram-каналі «Варта-1» повідомив очевидець події Ярослав Копчук.

 

За його інформацією, ДТП сталася о 12 год. на об’їзній дорозі Львова неподалік села Чишки. Водій вантажівки врізався у мікроавтобус. В результаті ДТП водій останнього загинув на місці аварії.

У Нацполіції Львівщини  інформацію про ДТП  Львівському порталу підтвердили. На місці події працюють правоохоронці. Більше деталей у поліції пообіцяли повідомити згодом.

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Фото: Варта-1

 

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