На Львівщині два тижні розшукують літнього чоловіка

У Львові тривають пошуки 71-річного Владислава Остапенка, який 27 червня вийшов із дому на не повернувся. Про це Львівському порталу повідомили відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

27 червня близько 08:00 год. львів’янин вийшов з дому та досі не повернувся. У поліції зазначили, що 71-річний чоловік може втрачати свідомість.

Прикмети: зріст 165 см, вага 73 кг, худорлявої тілобудови, волосся сиве з залисиною, очі голубі, має шрами на голові, животі та колінах, ніс викривлений у праву сторону.

Був одягнений: у куртку сірого кольору, сорочку на короткий рукав з коричневим узором, чорні штани з кишенями по боках (як на фото), чорні черевики та сіро-зелену кепку.

Правоохоронці просять усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіка, зголоситись у Залізничний відділ поліції (тел.063-569-39-43; 238-43-95 або 102).

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Фото: поліція