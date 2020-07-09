Вимагав неіснуючий борг: у Дрогобичі чоловіка затримали через кілька годин після виходу із тюрми

У середу, 8 липня, у Дрогобичі правоохоронці затримали рецидивіста, який вчинив злочин через кілька годин після виходу із тюрми. Чоловік вимагав у співкамерника неіснуючий борг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Зокрема, засуджений зі Львівщини цьогоріч у період з 29 травня до 8 липня вимагав у співкамерника 10 тисяч гривень неіснуючого боргу. Обидвоє засуджені відбували покарання у камері арештного дому Дрогобицької виправної колонії. Після того як вони вийшли на свободу, вимагач все ж вирішив довести задумане до завершення.

До правоохоронців звернувся постраждалий, який розповів про усі обставини. Відтак 8 липня близько 13:00 год. правоохоронці затримали вимагача-рецидивіста «на гарячому.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.189 КК України. На цей час прокурори вирішують питання про обрання для фігуранта міри запобіжного заходу. За вчинене йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Фото: прокуратура