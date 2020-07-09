В аеропорту «Львів» затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

8 липня в аеропорту «Львів» правоохоронці затримали 31-річного іноземця, який перебуває у міжнародному розшуку за підозрою у шахрайстві. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, на території території аеропорту «Львів» правоохоронці затримали 31-річного іноземця.

Чоловік з 2014 року перебував у міжнародному розшуку за підозрою у шахрайстві на території Федеративної Республіки Німеччина.

Іноземця затримали, зараз вирішується питання щодо екстрадиції його у Німеччину.

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