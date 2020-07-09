Сезон відпочинку на природі у розпалі: інтерактивна карта пікнік-локацій в лісах Львівщини

У розпал сезону відпочинку мешканці Львівщини шукають місця, де можна помилуватися природою і просто провести час на свіжому повітрі. Для зручності відпочиваючих створено інтерактивну карту пікнік-локацій в лісах області. Про це Львівському порталу повідомили у обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

На ній позначено місця, придатні для відпочинку та пікніку з фотографіями та географічними координатами їхнього розташування.

Онлайн-карта розроблена департаментом міжнародного співробітництва та туризму Львівської ОДА спільно зі Львівського ОУЛМГ. Її можна переглянути тут.

Лісівниками Львівщини до туристичного сезону підготовлено 19 рекреаційних пунктів, які розташовані вздовж автомобільних доріг загальнодержавного значення. Такі пікнік-локації мають під’їзні шляхи або пряме сполучення з автомобільними дорогами та обладнані території для стоянки авто.

Зазначається, що рекреаційні майданчики облаштовані інформаційними стендами та аншлагами, альтанками, навісами, столами, лавочками, ящиками для сміття. Також наявні спеціально відведені місця для розведення вогнищ, що дозволяє знизити ризик виникнення лісових пожеж.

Окрім того, національний природний парк «Сколівські Бескиди» пропонує відвідати: 8 рекреаційних зон («Павлів потік», «Водоспад на річці Камянка», «Джершень», « Колодка», «Манмальсталь» «Явори», «Тустань», «Дубравка») та 2 туристичні притулки в урочищах «Дубина» і «Тустань». На даний час тривають роботи по облаштуванню територій найбільш відвідуваних рекреаційних об’єктів Нацпарку – рекреаційної зони «Водоспад на р. Кам’янка» та туристичного притулку “Дубина”, з метою забезпечення рекреантів та відвідувачів ще більш зручним та комфортнішим відпочинком.

Загалом в лісах державних лісогосподарських підприємств Львівського ОУЛМГ облаштовано 122 рекреаційні об’єкти.

Лісівники сподіваються на свідомість мешканців та гостей області і просять завжди пам’ятати про культуру відпочинку на природі та дотримуватись діючих карантинних правил:

«Закликаємо залишати після себе місця відпочинку чистими і охайними, щоб і новим відвідувачам було затишно і приємно відпочивати в лісі!».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ОУЛМГ