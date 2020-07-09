На зйомки фільму Сенцова «Носоріг» виділять 25 млн з держбюджету

Фільм Олега Сенцова під назвою «Носоріг» отримає державну підтримку у розмірі 25 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Проєкт переміг у третьому конкурсі у 2012 році, але з того часу підписання угоди з переможцем переносилося двічі. З різних причин. А далі сталося ув’язнення…», – зазначив міністр культури.

Виділені кошти складуть 50% від загального кошторису стрічки. Зйомки планують розпочати восени.

«Нарешті історична справедливість відновлена. Це обов’язок держави перед ним. На нього чекає не тільки український глядач, а й увесь світ. Вірю у його успіх на міжнародному рівні», – наголосив Олександр Ткаченко.

Як зауважив Олег Сенцов у Facebook, сьогодні Рада з державної підтримки кінематографії проголосувала за надання фінансування фільму «Носоріг», який виграв пітчинг Держкіно ще у 2012 році.

«Ні у кого з експертів не виникло сумнівів щодо підтримки цього довгоочікуваного проекту, єдине що потрібно було знайти правильне юридичне рішення. І так як цей фільм усі ці роки не виключали з плану держпідтримки кінематографії, то таке рішення було сьогодні знайдено. Я дуже радий, що зможу, нарешті, почати знімати кіно, а також вдячний членам Ради, міністру культури та нашому Держкіно за спільну підтримку «Носорога», – наголосив кінорежисер.

Додамо, Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист, письменник. Лауреат Премії імені Андрія Сахарова за свободу думки, Премії Американського ПЕН імені Барбари Ґолдсміт «Свобода писати», Національної премії України імені Т. Шевченка. Був незаконно ув’язнений Російською Федерацією з травня 2014 року і засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі. Звільнений 2019 року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.