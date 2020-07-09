На Сихові з четвертого поверху випав чоловік

Ввечері 8 липня з четвертого поверху будинку на вул. Стрийській у Львові випав невідомий чоловік, віком близько 35−40 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Інцидент трапився о 23:20 год. Встановлено, що з четвертого поверху будинку на вул. Стрийській у Сихівському районі Львова випав невідомий чоловік, віком близько 35−40 років.

Постраждалого із політравмою доправили в лікарню швидкої медичної допомоги. Зараз з’ясовують обставини події.

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