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На Донбасі загинув український військовий, ще троє – поранені

Ольга Денисяка

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8 липня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще троє – отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

 

Окупанти застосовували заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та безпілотні літальні апарати.

Обстріли зафіксували поблизу Мар’їнки, Авдіївки, Старогнатівки, Опитного, Хутора Вільного, Оріхового, Новолуганського та Зайцевого.

«Окрім того, бойовики з автоматичних станкових гранатометів обстріляли житлові будинки місцевих мешканців селища Зайцеве. Жертв та поранених серед цивільного населення, на щастя, немає», – зауважили у штабі.

За минулу добу, на жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще троє український воїнів отримали поранення.

Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли. Втрат за поточну добу серед наших захисників немає.

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