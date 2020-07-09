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Експосадовців львівського заводу підозрюють в розтраті мільйона гривень

Ольга Денисяка

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Ексголові правління та ексдиректору з виробництва ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» повідомили про підозру у розтраті майна на майже 1 000 000 грн. Про це 9 липня на сторінці у Facebook повідомила головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко, передає Львівський портал.

 

Як повідомила Ірина Діденко, ексголова правління в змові з ексдиректором виробництва виготовили неіснуючий лист від підприємства, яке начебто просить повернути надлишки кольорових та чорних металів, які утворилися після ремонту тягового агрегату.

Після чого, на підставі цього документу, у 2018 році вивезли майно ПрАТ, вартістю майже 1 млн грн з метою подальшої реалізації.

«Злочин виявлено під час транспортування металу, на який у подальшому накладено арешт. Наразі отримали всі відповідні експертні висновки та повідомили зазначеним особам про підозру у розтраті майна та підробці документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)», – зауважила прокурорка.

Також вона зазначила, що зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, а також перевіряється причетність інших службових осіб з числа керівництва Правління ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» до вчинення вказаного злочину.

Додамо, що ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» засноване у 1861 році. Із 2014 року 100% акцій заводу належать Укрзалізниці. Завод розташований у Львові на вул. Залізничній. Там ремонтують рухомий склад залізниць, магістральні електровози, промисловий залізничний транспорт та тягові агрегати кар’єрних електровозів.

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