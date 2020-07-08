Вулицю Пилипа Орлика у Львові відремонтують за 75 млн грн

У Львові з 15 липня планують розпочати капітальний ремонт на вулиці Пилипа Орлика. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила директорка ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова, щоб розпочати роботи на вулиці Пилипа Орлика очікують на дозвіл від ДАБІ та погодження схеми організації дорожнього руху поліцією. Вартість ремонтних робіт становитиме майже 75 млн грн.

«Тендер відбувся, роботи виконуватиме ТзОВ «Онур», з якими вже підписали договір. Вартість робіт становитиме 74,9 млн грн.Щоб розпочати роботи очікуємо на дозвіл від ДАБІ і погодження схеми організації дорожнього руху поліцією. Тому орієнтовно після 15 липня зможемо приступити до реконструкції», – розповіла Оксана Єстеферова.

Проєктом передбачено заміну на вулиці Пилипа Орлика комунікацій, дорожнього покриття, облаштування велосмуг, кишень для паркування, встановлення освітлення, висадка зелених насаджень та ін.