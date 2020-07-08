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У Дрогобичі розшукали засудженого, який втік з колонії

Ольга Денисяка

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Вночі 8 липня з колонії у Дрогобицькому районі втік засуджений. Впродовж години правоохоронці знайшли втікача і негайно повернули його у виправний заклад. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Так, сьогодні вночі з колонії у Дрогобицькому районі втік засуджений – 37-річний уродженець Тернопільської області.

Впродовж години правоохоронці розшукали втікача у місті Дрогобич. Його затримали та повернули у виправний заклад.

За фактом слідчі Дрогобицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.393 (Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання  – позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років.

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