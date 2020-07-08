На вулиці Колумба запрацював реверсний рух

На вулиці Колумба у Львові від сьогоднішнього дня, 8 липня, запроваджено реверсний рух. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У мерії поінформували про зміни в організації дорожнього руху на перехресті вул. Колумба – вул. Тракт Глинянський, а також на ділянці вул. Тракт Глинянський, від вул. Голинського до вул. Колумба.

Так, на вул. Колумба запроваджується реверсний рух – з 23:00 год. до 14:00 год. дозволено рух в напрямку від вул. Тракт Глинянський до вул. Ніщинського, а з 14:00 год. до 23:00 год. дозволяється рух від вул. Ніщинського до вул. Тракт Глинянський.

Разом з тим, при виїзді на вул. Тракт Глинянський з вул. Колумба дозволено поворот праворуч та ліворуч. Ділянка вул. Тракт Глинянський від вул. Голинського до вул. Колумба, яка раніше була односторонньою, від сьогодні буде з двостороннім рухом. Для забезпечення здійснення лівого повороту нанесено дорожню розмітку 1.4, яка позначає ділянку доріг, де заборонено зупинку.

Також тепер буде заборонено паркування на вул. Личаківській, від вул. Пасічної до вул. Яловець. Місце зупинки перенесено у кишеню для паркування.

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