На Львівщині священник торгував саморобною зброєю

На Львівщині правоохоронці затримали раніше судимого 48-річного священника за незаконну торгівлю саморобною зброєю. Чоловік купував стартові та шумові пістолети, перероблював їх на бойові та продавав через Інтернет. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що чоловік у власному помешканні організував зброярню. Через Інтернет купував стартові, шумові пістолети та макети інших видів зброї, яку перероблював на бойову. Також він виготовляв набої до цих пістолетів. Надалі підшукував покупців та поштою переправляв їм зброю.

У пресслужбі прокуратури Львівщини уточнили, що саме у приміщенні пошти у Львові і було вилучено предмети, схожі на пістолет, патрони, магазини до зброї та глушник.

Зазначимо, що 48-річний місцевий мешканець вже був засуджений у грудні 2018 року за незаконне поводження зі зброєю. Тоді його засудили до 5-ти років позбавлення волі.

Однак, чоловіка звільнили від відбування покарання з випробуванням, що він протягом двох років не вчинить нового злочину. Тому, щоби не потрапити в поле зору поліцейських, під час купівлі пістолетів та відправки поштою «товару» чоловік використовував несправжнє ім’я.

«Сьогодні, 8 липня, проводяться санкціоновані обшуки на території Львівської, Черкаської та Київської областей, зокрема, за місцем проживання зловмисника, а також у покупців зброї. Наразі вже вилучено 8 пістолетів, рушницю, 15 магазинів, 6 глушників, 165 набоїв, світлошумові гранати та інші елементи зброї. Обшуки тривають. За скоєне йому загрожує – до семи років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє ZAXID.NET , затриманий ‒ В’ячеслав Коновалов 1972 року народження проживає в селі Бортятів Мостиського району. Він належить до Православної церкви Благочинного Львівського округу Російської істинно-православної церкви. Це неканонічна церква, що була створена у 2002 році і зараз не веде відкритої діяльності. Відомо, що церкву священик організував на своєму приватному подвір’ї.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Прокуратура Львівщини / Нацполіція