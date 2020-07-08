На Львівщині 6-річний хлопчик потребує 100 тисяч доларів на боротьбу з раком

Шестирічний Тимофій Панич потребує допомоги для боротьби з раком. Зараз терміново потрібно зібрати 100 тисяч доларів на лікування в Ізраїлі. Його мати Ольга теж вже багато років бореться з онкозахворюванням і в сім’ї немає коштів, щоб оплатити лікування дитини. Про це мама хлопчика написала на сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

Вперше у хлопчика виявили пухлину, коли йому було три роки. Тоді у Тимофія почались різкі головні болі. Спочатку лікарі запевняли, що все буде добре, однак згодом вирішили зробити МРТ, і виявили пухлину розміром 6 сантиметрів.

Тимофій пройшов шість блоків хіміотерапії та 30 опромінень. Після цього усі метастази зникли і йому змогли зробити операцію у Варшаві, видаливши залишки пухлини. Лікування тримало півтора роки і, незважаючи на невтішні прогнози медиків, дало позитивний результат.

Однак через два роки недуга повернулась. Цьогоріч у червні під час контрольного огляду МРТ виявило 4-сантиметрову пухлину. Лікарні були впевнені, що це рецидив попередньої пухлини та відразу ж зробили операцію.

Згодом виявилось, що це – гліобластома четвертого ступеня. Дитині терміново провели ще одну операцію, однак після неї на хлопчика чекає довготривалий та дороговартісний курс лікування.

Клініка в Ізраїлі погодилась прийняти хлопчика на лікування. Проте для цього сім’ї необхідно щонайменше 100 тисяч доларів. Зараз батьки відправили в цю клініку гістологію, після результатів якої буде відомий остаточний діагноз та повна вартість лікування.

Мама хлопчика розповіла Львівському порталу, що станом на 8 червня вдалось зібрати вже 19 тисяч доларів. Для того, щоб хоча б почати лікування необхідно переказати на рахунок клініки 50 тисяч доларів. На збір цієї суми залишилось менше одного тижня.

Зазначимо, що мама Тимофійка вже понад 5 років бореться з онкозахворюванням, тому сім’я немає таких коштів і не в змозі оплатити лікування дитини. Відтак усіх небайдужих просять допомогти врятувати життя Тимофійка.

Реквізити для допомоги:

Приватбанк

Панич Ольга (мама)

5168 7573 6026 4867

Ощадбанк

Панич Богдан (тато)

5167 4901 2473 0343