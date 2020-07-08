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Мешканець Яворівщини підстрелив свою дружину з револьвера

Соломія Головіна

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У Яворівському районі 42-річний чоловік під час конфлікту вистрелив у дружину з револьвера. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Інформація про інцидент надійшла правоохоронцям близько опівночі 8 липня.

На місці події правоохоронці встановили, що між 42-річним місцевим мешканцем та його 39-річною дружиною виник конфлікт, під час якого чоловік вистрелив жінці у стегно з револьвера Флобера, спричинивши їй тілесне ушкодження. Поранену оглянули медики: від госпіталізації вона відмовилась.

За фактом слідчі територіального відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи до двохсот годин, або виправні роботи до одного року.

Правоохоронці вилучили револьвер та скерували його на експертне дослідження. Досудове розслідування триває.

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