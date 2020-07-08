Львівських пенсіонерів навчатимуть сплачувати за комуналку онлайн

У Львові для людей похилого віку стартував проєкт з онлайн-оплати компослуг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

EasyPay, Львівська міська рада та «Пласт» допоможуть усім охочим із онлайн-кабінетом, передачею показників лічильників онлайн та оплатою в інтернеті.

«Давно немає необхідності годинами стояти у черзі, аби оплатити комунальні послуги. Але люди, особливо старшого віку, продовжують це робити. Адже традиційний спосіб оплати є для них звичним та видається безпечнішим. А користуватися інтернетом більшість пенсіонерів не вміють. Тому стартував новий проект, який посприяє тому, аби оплата онлайн стала доступною кожному незалежно від віку. Кожного місяця комунальні підприємства надсилають рахунки, а люди старшого віку – найвідповідальніші платники. Тепер оплатити комунальні послуги онлайн не буде для пенсіонерів чимось фантастичним та незрозумілим», – зазначають організатори.

У рамках проєкту підопічні Територіального центру підтримки літніх громадян зможуть по телефону проконсультуватися із волонтерами із «Пласту» або ж працівниками центру.

«На обслуговуванні у Львівському міському територіальному центрі перебувають понад 1800 осіб. Більшість з них отримує допомогу в оплаті комунальних послуг, або ж самостійно здійснює таку оплату. Однак у будь-якому випаду цей процес часто відбувається із перебуванням у довжелезних чергах», – розповідає керівник Територіального центру Віталій Брославський.

Кожен, хто хоче отримати онлайн консультацію, як оплачувати послуги онлайн, може звернутися на безкоштовну гарячу лінію EasyPay: 0 800 60 30 03. Графік роботи – з 16:00 до 20:00 у будні дні до кінця літа. За цим номером львівські пластуни у телефонному режимі проконсультують, як це зробити.

«Люди похилого віку, на жаль, не дуже активні у цифровому світі. Мета нашого спільного проекту з Львівською міською радою та Пластом – допомогти літнім людям оволодіти новими, корисними у сучасному світі digital-навичками, підвищити власну обізнаність та фінансову грамотність», – коментує засновник та СЕО фінтех-компанії EasyPay Олексій Авраменко.

Друковані брошури з детальною інструкцією «Як сплачувати послуги без черг?» доступні в ЦНАПах та відділеннях Львівського міського територіального центру. Крім цього, соціальні працівники центру здобули необхідні навички на онлайн-тренінгу від компанії EasyPay, тож зможуть якісно консультувати та допомагати з оплатами для своїх підопічних.

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