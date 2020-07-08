ОСТАННІ НОВИНИ

Львівських пенсіонерів навчатимуть сплачувати за комуналку онлайн

Соломія Головіна

|

У Львові для людей похилого віку стартував проєкт з онлайн-оплати компослуг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

EasyPay, Львівська міська рада та «Пласт» допоможуть усім охочим із онлайн-кабінетом, передачею показників лічильників онлайн та оплатою в інтернеті.

«Давно немає необхідності годинами стояти у черзі, аби оплатити комунальні послуги. Але люди, особливо старшого віку, продовжують це робити. Адже традиційний спосіб оплати є для них звичним та видається безпечнішим. А користуватися інтернетом більшість пенсіонерів не вміють. Тому стартував новий проект, який посприяє тому, аби оплата онлайн стала доступною кожному незалежно від віку. Кожного місяця комунальні підприємства надсилають рахунки, а люди старшого віку – найвідповідальніші платники. Тепер оплатити комунальні послуги онлайн не буде для пенсіонерів чимось фантастичним та незрозумілим», – зазначають організатори.

У рамках проєкту підопічні Територіального центру підтримки літніх громадян зможуть по телефону проконсультуватися із волонтерами із «Пласту» або ж працівниками центру.

«На обслуговуванні у Львівському міському територіальному центрі перебувають понад 1800 осіб. Більшість з них отримує допомогу в оплаті комунальних послуг, або ж самостійно здійснює таку оплату. Однак у будь-якому випаду цей процес часто відбувається із перебуванням у довжелезних чергах», – розповідає керівник Територіального центру Віталій Брославський.

Кожен, хто хоче отримати онлайн консультацію, як оплачувати послуги онлайн, може звернутися на безкоштовну гарячу лінію EasyPay: 0 800 60 30 03. Графік роботи – з 16:00 до 20:00 у будні дні до кінця літа. За цим номером львівські пластуни у телефонному режимі проконсультують, як це зробити.

«Люди похилого віку, на жаль, не дуже активні у цифровому світі. Мета нашого спільного проекту з Львівською міською радою та Пластом – допомогти літнім людям оволодіти новими, корисними у сучасному світі digital-навичками, підвищити власну обізнаність та фінансову грамотність», – коментує засновник та СЕО фінтех-компанії EasyPay Олексій Авраменко.

Друковані брошури з детальною інструкцією «Як сплачувати послуги без черг?» доступні в ЦНАПах та відділеннях Львівського міського територіального центру. Крім цього, соціальні працівники центру здобули необхідні навички на онлайн-тренінгу від компанії EasyPay, тож зможуть якісно консультувати та допомагати з оплатами для своїх підопічних.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місцеві вибори-2020. Перспективи, прогнози, національний та регіональний вимір
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Місцеві вибори-2020. Перспективи, прогнози, національний та регіональний вимір

Через чотири місяці в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, підготовка до яких – явна чи неявна – розпочалася в усіх ...

Як патріотичний бізнес допомагає мешканцям західних областей пережити стихійне лихо
Анастасія ПИЖ
Як патріотичний бізнес допомагає мешканцям західних областей пережити стихійне лихо

Компанія «АТБ» оперативно долучилася до підтримки мешканців західних областей, які цього літа зазнали потужного удару ру...

Голова Нацбанку йде з посади через «політичний тиск». Думки експертів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Голова Нацбанку йде з посади через «політичний тиск». Думки експертів

Найкращий банкір Центральної та Східної Європи 2019 року – саме такі звання здобув голова Національного банку України Як...

10 найцікавіших фактів про 120-ий ювілейний театральний сезон Львівської опери
Стефанія ОЛІЙНИК для Львівського порталу
10 найцікавіших фактів про 120-ий ювілейний театральний сезон Львівської опери

Розпочався на червоній доріжці, а завершився онлайн: хоч сезон 2019/2020 Львівська національна опера, як і всі театри Ук...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...