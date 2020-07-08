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Фестиваль LvivMozArt перенесли на вересень 2021 року

Соломія Головіна

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Цьогорічний міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt вирішили перенести на 16−20 вересня 2021 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«На жаль, ми змушені повідомити, що запланований фестиваль LvivMozArt повинен бути перенесений на вересень 2021 року. Величезна програма, до якої входило майже 30 подій, 7 запрошених оркестрів та велика кількість учасників з різних країн світу, не може реалізуватись через карантин та непевну ситуацію на кордонах. Та ми докладемо всіх зусиль, щоб наступний фестиваль пройшов якнайсвятковіше», – розповіла арт-директорка та співзасновниця фестивалю Оксана Линів.

Поза тим, LvivMozArt залишається зі своїми слухачами та обіцяє презентувати відео-записи концертів з минулих фестивалів.

Додамо, LvivMozArt у 2021 році буде особливим тим, щоб наступного року святкуватимуть 230 років з дня народження Франса Ксавера Моцарта, покровителя фестивалю, 100-річчя Станіслава Лема та 270-річчя Дмитра Бортнянського.

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