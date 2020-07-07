У Новояворівську із третього поверху випав чоловік

В понеділок ввечері, 6 липня, у Новояворівську на вул. Степана Бандери, 2 із вікна третього поверху випав 30-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Інцидент трапився орієнтовно о 22:00 год. Попередньо встановлено, що із вікна на третьому поверсі 9-поверхового житлового будинку випав чоловік. Він впав просто на дах магазину. Звідти 30-річного потерпілого знімали рятувальники.

«Рятувальники за допомогою ношей по драбині-палці зняли чоловіка з даху. Потерпілого передали працівникам швидкої медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Про те, у якому стан перебуває чоловік, наразі нічого не відомо.

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