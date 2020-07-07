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У Львові восени збираються відкрити унікальний науковий дитячий клуб

Соломія Головіна

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У Львові у вересні планують відкрити унікальний дитячий клуб «Науковий», де діти безкоштовно зможуть займатися автомоделюванням, працювати з 3D-принтерами та у хімічній лабораторії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Дитячий клуб «Науковий» демонструватиме дітям закони науки і явища навколишнього світу. У ньому буде наукова лабораторія, у якій відвідувачі можуть робити досліди у галузях фізики та хімії, гурток астрономії, та гурток, де діти вивчатимуть робототехніку, а також траса для автомоделювання.

Додамо, що у 2017 році приміщення на вул. Науковій, 29, площею 171,8 м2, передали в оренду установі дитячо-юнацьких та молодіжних клубів (УДЮМК) Франківського району та було розпочато роботи по створенню нового унікального дитячого клубу. Загалом вартість робіт з облаштування клубу становить 2  270  646 грн. За ці кошти тут було проведено капітальний ремонт приміщення та закуплено інвентар, меблі і обладнання.

Наразі цей клуб є повністю готовим для експлуатації, проте через пандемію коронавірусу він ще не приймає дітей. Відкриття клубу заплановане на вересень цього року.

Ідея створення нового технічного дитячого клубу виникла у зв’язку з реалізацією в межах мікрорайону вул. Наукова – Володимира Великого проєкту «Розумний район».

«Було вирішено, що в цьому приміщенні, яке було повернуто громаді міста, ми облаштуємо дитячий науковий клуб з кількома напрямами. Перш за все, це автомобілебудування і робота з конструкторами. Також тут буде біоніка, яка буде поєднувати в себе і хімію, і біологію. Окрім того, буде великий майданчик для дозвілля. Але в більшості тут все буде з тими середовищами, які пропонували сюди, ті чи інші розробки, вони тут їх будуть впроваджувати. Сьогодні маємо приклад, бачимо, що тут збудований трек, який входить в трійку кращих. Крім того, що тут будуть забавки, діти ще будуть працювати з тими речами, які сьогодні є: це 3D-принтери, це моделювання і складні інформаційні технології», – розповів радник міського голови Андрій Шевців.

Нагадаємо, в мережі дитячих клубів Львова працює 40 клубів, а це 81 гурток. До роботи в дитячих клубах залучено близько 4000 дітей.

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Фото: ЛМР

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