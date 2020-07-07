Окупанти на Донбасі поранили українського військового

Протягом минулої доби, 6 липня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстрілював українські позиції поблизу Новгородського, Зайцевого, Південного та Хутору Вільного.

Не припиняли своєї активності окупанти й у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут вони гатили по українських захисниках поруч із Верхньоторецьким і Старогнатівкою.

Російські найманці застосували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Внаслідок ворожих обстрілів 6 липня один український військовий отримав бойову травму.

«Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитись від продовження агресивних дій», – кажуть у штабі ООС.

Від початку доби 7 липня бойовики вже тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

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