На Яворівщині рятувальники витягували з криниці 65-річну жінку

В понеділок ввечері, 6 липня, у селі Бірки, що на Яворівщині, у криницю впала 65-річна місцева мешканка. Жінка вижила, її з колодязя витягували рятувальники. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Інцидент стався орієнтовно о 20:45 год. на подвір’ї приватного житлового будинку на вул. Сагайдачного, 14. Тут у 4-метровий колодязь впала 65-річна жінка і не могла самостійно вибратись.

На місце негайно прибули надзвичайники, які почали витягувати жінку із криниці.

«Пожежно-рятувальне відділення за допомогою штурмової драбини та рятувальної мотузки витягнуло жінку на поверхню. Її передали працівникам швидкої медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Потерпілу госпіталізували у Новояворівську центральну районну лікарню. Про її стан наразі нічого не відомо.

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Фото: ДСНС