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Львів'янин відкрив стрілянину біля магазину у селі Старий Яричів

Соломія Головіна

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У селі Старий Яричів Кам’янка-Бузького району 30-річний львів’янин відкрив стрілянину біля магазину. Чоловіку повідомили про підозру і йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як зазначається, 5 липня правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що поблизу одного з магазинів у селі Старий Яричів невідомий чоловік здійснив кілька пострілів з пістолета, після чого втік.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб територіального підрозділу поліції. Як встановили правоохоронці, близько 21:20 год. на проїзній частині вулиці Галицької між пасажиром автомобіля «Мазда» та пішоходом, 64-річним мешканцем села, виник конфлікт, який за кілька хвилин продовжився біля сільського магазину.

Під час з’ясовування стосунків пасажир «Мазди» здійснив кілька пострілів з предмета, схожого на пістолет, проте очевидці – інші мешканці села, відібрали у нього зброю, після чого чоловік сів у авто та втік. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Правоохоронці вилучили предмет, схожий на стартовий пістолет та скерували його на експертне дослідження. Також проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетний 30-річний львів’янин.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від трьох до семи років. Невдовзі суд обере для підозрюваного запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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