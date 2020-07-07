Львів’янин представить Україну на міжнародних змаганнях стронгменів

Львівські стронгемени тріумфували на першому етапі Чемпіонату України 2020 року зі стронгмену. Один встановив рекорд України, а інший став переможцем загального заліку «надваговиків» і вже восени представлятиме Україну на міжнародних змаганнях силачів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Для Львова турнір силачів у Києві став справді тріумфальним. Юрій Дувало – першим із збірної Львова, хто зміг вибороти срібло у легкій вагові категорії. Наступним спортсменом, який здобув ще один титул для своєї команди та встановив новий рекорд у вправі «Дамбл» став Роман Грицеляк. Атлет однією рукою підняв гантелю вагою 95 кг над головою.

Львівський стронгмен Юрій Огоновський на власних плечах переніс 560 кг на рекордні 7 метрів 40 сантиметрів та повернув собі звання рекордсмена України.

Тріумфатором турніру став львів’янин Павло Кордіяка, який здобув 4 перемоги у 5 вправах і другий рік поспіль перемагає у категорії «надваговиків».

Восени він представлятиме Україну на міжнародній арені.