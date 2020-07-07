Літо з гарною музикою. Чим дивуватиме Органний зал у липні

Львівський органний зал пропонує усім бажаючим поринути разом з ними у вир якісної музики та цікавих виступів лекторів. А найцікавіше те, що для того, щоб долучитися до прекрасного, не потрібно навіть виходити з власної домівки, адже усі ці неймовірні виступи завжди є у вашому гаджеті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Невід’ємною частиною онлайн подій Львівського органного залу вже стали традиційні виступи музикознавців. 8 липня Юрі Чекан розповість глядачам про канон в українські музиці.

9 липня усі бажаючі зможуть насолодитись органним звучанням творів українських композиторів у швецькому місті Мальмо у St. John’s Church. Окрім цього, 29,30 та 31 липня також відбудуться концерти неперевершеної органістки Надії Величко: від галантної музики французьких салонів і до німецької стриманості та блиску.

15 липня Наталя Сиротинська та Ігор Держко під час полемічної провокації пропонують задуматися про те, як історія окремих міст відображає особливості розвитку народу і навіть дозволяє спрогнозувати його майбутнє.

16 та 22 липня спеціалізована музична школа ім. С. Крушельницької, транслюватиме концерти-презентації своїх талановитих вихованців.

23 липня глядачі зможуть опинитися на віртуальній екскурсії будівлею Музичного Товариства ім. М.В.Лисенка, лектором якої буде музикознавчиня Роксолана Гавалюк.

Із повним переліком заходів можна ознайомитися із афіші.

Початок усіх подій о 20:15. А перед тим, о 19:30 відбуватиметься розмова-преамбула від Івана Остаповича та Тараса Демка. Трансляції проходитимуть на офіційній сторінці Органного Залу у Facebook та Youtube-каналі «Collegium Management».