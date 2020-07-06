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Відтепер у Львові карту екскурсовода можна отримати онлайн

Ольга Денисяка

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Відтепер подати документи, необхідні для отримання бейджа (ідентифікаційної професійної картки) екскурсовода (гіда-перекладача), можна онлайн. Видача таких карток передбачає ідентифікацію львівських гідів, які надають якісні послуги туристичного супроводу, а також складання реєстру працюючих екскурсоводів та гідів-перекладачів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Для отримання бейджа екскурсовода онлайн необхідно:

  • зареєструватися в особистому кабінеті львів’янина на сайті ЛМР;
  • автентифікувати свій профіль за допомогою електронного підпису (ключа);
  • перейти за наступними вкладками: послуги — адміністративні послуги — управління туризму — порядок отримання бейджа (ідентифікаційної професійної картки) екскурсовода (гіда-перекладача) у м. Львові;
  • заповнити заявку і завантажити необхідні документи;
  • надіслати запит.

З переліком необхідних документів та зразком заяви-анкети можна ознайомитися тут.

Нагадуємо, що бейдж було запровадженому з метою підвищення якості туристичного супроводу екскурсоводами та гідами-перекладачами. Інформація про гідів, що отримали картку, розміщена на офіційному туристичному порталі міста українською та англійськими мовами.

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