Відтепер у Львові карту екскурсовода можна отримати онлайн

Відтепер подати документи, необхідні для отримання бейджа (ідентифікаційної професійної картки) екскурсовода (гіда-перекладача), можна онлайн. Видача таких карток передбачає ідентифікацію львівських гідів, які надають якісні послуги туристичного супроводу, а також складання реєстру працюючих екскурсоводів та гідів-перекладачів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Для отримання бейджа екскурсовода онлайн необхідно:
- зареєструватися в особистому кабінеті львів’янина на сайті ЛМР;
- автентифікувати свій профіль за допомогою електронного підпису (ключа);
- перейти за наступними вкладками: послуги — адміністративні послуги — управління туризму — порядок отримання бейджа (ідентифікаційної професійної картки) екскурсовода (гіда-перекладача) у м. Львові;
- заповнити заявку і завантажити необхідні документи;
- надіслати запит.
З переліком необхідних документів та зразком заяви-анкети можна ознайомитися тут.
Нагадуємо, що бейдж було запровадженому з метою підвищення якості туристичного супроводу екскурсоводами та гідами-перекладачами. Інформація про гідів, що отримали картку, розміщена на офіційному туристичному порталі міста українською та англійськими мовами.
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Ольга Денисяка