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У центрі Львова знайшли тіло 41-річного чоловіка

Ольга Денисяка

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У неділю, 5 липня, на вулиці Новаківського у центрі Львова перехожі знайшли мертвим 41-річного львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Так, 5 липня близько 12:45 год. у поліцію повідомили, що на вулиці Новаківського у Галицькому районі Львова перехожі виявили тіло чоловіка.

Правоохоронці встановили особу померлого – 41-річного львів’янина. Ознак насильницької смерті на тілі виявлено не було.

За фактом слідчі відкрили криміналне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Тіло чоловіка скерували на судово-медичну експертизу, під час якої медики встановили, що смерть є природньою.

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