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У Росії набули чинності зміни до конституції, що передбачають «обнулення» термінів Путіна

Ольга Денисяка

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Поправки до конституції Росії, що передбачають, зокрема, «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна, вступили в силу 4 липня. Новий текст конституції Росії опублікований на порталі правової інформації, передає Радіо Свобода.

 

Путін доручив офіційно оприлюднити текст конституції зі змінами після того, як Центрвиборчком Росії 3 липня затвердив підсумковий протокол голосування щодо цих змін.

Згідно з ним, явка на голосуванні склала близько 68 відсотків, 77,92 відсотки учасників голосування підтримали поправки. Проти були 21,27%. Поправки відкинули виборці одного із суб’єктів РФ – Ненецького автономного округу.

Виступаючи на засіданні, багато членів комісії заявили, що на голосуванні були «провокації» і спроби його дискредитувати, але з цих спроб «нічого не вийшло». Члени комісії запевняють, що голосування пройшло чесно, а його підсумки – легітимні. За словами голови ЦВК Росії Елли Памфілової, порушень «було мінімум».

Незалежні спостерігачі й опозиційні організації дотримуються іншої думки про хід голосування, стверджуючи, що воно супроводжувалося як порушеннями, так і прямими фальсифікаціями.

Поправки, запропоновані президентом Володимиром Путіним, передбачають перерозподіл повноважень між гілками влади Росії з тенденцією до посилення повноважень президента, а також так зване обнулення термінів Путіна, завдяки якому він отримує можливість балотуватися в президенти на наступних двох виборах.

Крім того, в конституцію внесли низку соціально-консервативних положень (згадку про Бога, про шлюб як союз чоловіка і жінки, необхідність «захисту історичної правди», виховання дітей в дусі патріотизму) і низку соціальних гарантій.

Голосування тривало цілий тиждень – ЦВК послалася на епідемію коронавірусу й необхідність зниження ризиків. Спостерігачі вказували на непрозорість голосування поза приміщеннями й електронного голосування.

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