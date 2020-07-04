Справа МН17: адвокатам росіянина дали доступ до уламків літака, – ЗМІ

Судді окружного суду Гааги на процесі у справі катастрофи пасажирського «Боїнга» задовольнили запити захисту одного з чотирьох обвинувачених – громадянина Росії Олега Пулатова. Зокрема, захисту Пулатова та його експерту надали доступ до уламків літака , щоб ті могли оцінити пошкодження. Про це повідомляють російські та іноземні ЗМІ, зокрема «Новая газета» та Deutsche Welle, передає hromadske.

Пишуть, що напередодні, 3 липня, суд ухвалив прохання адвокатів одного з обвинувачених, росіянина Олега Пулатова, про те, щоб слідчі судді отримали свідчення більшої кількості свідків для вивчення інших можливих сценаріїв події.

До них відноситься теорія про те, що цивільний літак був збитий помилково або що він використовувався як щит для військового літака.

Уламки літака зберігаються на військовій базі в Нідерландах. Сторона захисту хоче перевірити, чи відповідають дійсності твердження, що на них видно сліди застосування різних типів зброї.

Після огляду місця події обраний адвокатами Пулатова експерт складе доповідь, яку згодом вивчать нідерландські фахівці з військової авіації, а також співробітники прокуратури.

Водночас суд відхилив вимоги перекласти всі документи справи на російську мову, прохання про допит низки свідків, а також щодо розгляду альтернативних версій події.

Судді також закликали прокурорів знову запросити доступ до супутникових знімків США, на яких, як повідомляється, відображений пуск ракети в момент аварії пасажирського лайнера. Зараз вони є в справі у вигляді текстового меморандуму-опису, складеного слідчим, якому американці показали секретний оригінал.

Як повідомляв Львівський портал, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 у Донецькій області. Тоді загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських Збройних сил, дислокованій у Курську, а ракета запущена з території, яку на той час контролювали бойовики «ДНР». У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці «ДНР», Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник «ГРУ ДНР», Олег Пулатов – підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення «Бука», Ігор Гіркін – відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

7 вересня між Україною та РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі «35 на 35». Серед тих, кого передала Україна, був і бойовик «ДНР» Володимир Цемах, який є фігурантом справи МН17. Цемах – колишній начальник ППО в підконтрольному окупантам місті Сніжне. Перед обміном його допитали слідчі Міжнародної слідчої групи.

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