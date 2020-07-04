На Дрогобиччині через ДТП водія довелось «вирізати» з авто

3 липня у Дрогобицькому районі зіткнулись два автомобілі. У результаті аварії рятувальникам довелося деблоковувати з авто одного з водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, близько 13:15 год. між с. Верхні Гаї та с. Гаї Бійничі Дрогобицького району, водій автомобіля Volkswaqen passat не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем «Зіл 5301».

Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували 40-річного водія автомобіля Volkswaqen passat з автомобіля. Чоловіка з травмами різних ступенів важкості госпіталізували в Дрогобицьку міську лікарню.

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Фото: ДСНС