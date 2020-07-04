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На Донбасі поранили українського військового

Ольга Денисяка

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У зоні бойових дій на Донбасі впродовж 3 липня окупанти 20 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинула місцева жителька та поранено українського військового. Про це Львівському порталу повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

 

Бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібру, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксували біля Новотошківського, Південного, Залізного, Шумів, Оріхового, Хутора Вільного, Попасної, Катеринівки, Водяного, Кам’янки, Старогнатівки та Пісків.

Минулої доби бойовики також обстріляли прифронтові населені пункти, де живуть цивільні люди. На світанку вони відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве з мінометів 82-го калібру, внаслідок чого загинула місцева мешканка Олена Бихова, 1940-го року народження.

Для придушення обстрілів українські військові оперативно застосували штатне озброєння. Від початку поточної доби, 4 липня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню — з гранатометів поблизу Катеринівки.

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