Зеленський скасував кримінальну відповідальність за нетверезе водіння

Президент Володимир Зеленський у четвер, 2 липня, повернув до парламенту зі своїм підписом закон, який скасовує кримінальну відповідальність за кермування автомобілем у нетверезому стані, який вступив в дію напередодні, передає Громадське.

Законопроєкт про кримінальну відповідальність ухвалили ще восени 2018 і він повинен був набрати чинності 1 січня 2020 року, але парламент відклав це на 6 місяців, до 1 липня.

Відтак з 1 липня він набув чинності, оскільки новий, який кримінальну відповідальність скасовує, глава держави тоді ще не підписав. Фактично тепер його буде скасовано.

Кримінальна відповідальність стосується не лише нетверезого кермування, а й допуск за кермо п’яного водія, відмова водія пройти медогляд на ступінь сп’яніння, вживання алкоголю водієм після ДТП, зупинки поліцією і до медогляду.

Напередодні, 1 липня, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що 60% всіх правопорушень тепер будуть проходити через інститут кримінальних проступків і слідство буде займати лише декілька місяців.

А заступник голови Національна — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе зазначив, що до прийняття закону один слідчий у своєму проваджені міг розглядати одночасно від 300 до 500 справ. Це призводило до того, що права громадян не завжди забезпечувались та не було відшкодування завданої злочином шкоди.

Згідно з законодавством, закони в Україні не мають зворотної дії, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Тому ті водії, яких затримали на нетверезому кермуванні впродовж останніх двох днів, будуть відповідати за злочин за адміністративним законодавством.

Як відомо, в Україні зросли штрафи за їзду в нетверезому стані.