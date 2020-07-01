В Україні зросли штрафи за їзду в нетверезому стані

Відсьогодні, з 1 липня, в Україні набув чинності закон № 2617-VIII, яким посилюється покарання за водіння транспортних засобів у нетверезому стані. Так, закон передбачає, що 1 липня 2020 вступає у дію інститут кримінальних проступків, пише Громадське.

У статті прописано, що управління транспортом під впливом алкоголю, наркотиків або ліків, передача керування людині в такому стані, відмова від перевірки або вживання таких речовин після аварії карається штрафом від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 34 тис. грн) з позбавленням права керувати на строк до 3 років.

При повторному порушенні — штраф до 51 тис. грн з позбавленням права керування на термін 2-3 роки.

Зазначимо, що 17 червня 2020-го парламент ухвалив закон №3314, яким фактично кримінальна відповідальність за їзду у стані сп’яніння скасовується.

Водночас для того, щоб це сталося, документ повинен підписати президент України. Станом на ранок, 1 липня, він цього не зробив.