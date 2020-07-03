У Шевченківському гаю відреставрують старовинну церкву

У Музеї народної архітектури і побуду ім. К. Шептицького розпочались реставраційні роботи із заміни ґонти на храмі Премудрості Божої. Підготовка до цих робіт тривала декілька років, а вже за кілька місяців церква буде мати оновлений вигляд. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Підготовка до реалізації цього проєкту почалась 5 років тому. Духовенство і керівництво Музею народної архітектури і побуду 5 років за допомогою різних благодійних заходів збирали кошти на закупівлю спеціальних колотих ґонт. Німецька фірма Remmers надала матеріал для обробки і фарбування ґонти. Реставраційними роботами займаються майстри з Косівщини.

«До реалізації цього проєкту ми готувалися не один рік. Окрім перекриття церкви, ґонтою музей бере на себе зобов’язання замінити мідні куполи, реставрувати металеві хрести, які є на куполах храму, реставрувати підвалини та галерейку і законсервувати стіни цілої споруди», – зазначив директор Музею народної архітектури і побуду ім. К. Шептицького Роман Назаровець.

«Це перший об’єкт музею, який був сюди перенесений в 1930 році Митрополитом Андреєм Шептицьким та його братом о. Климентієм. Знаменно, що реставрація церкви починається у той рік, коли ми святкуємо 155-річчя з дня народження Андрея Шептицького. Останній раз церква перекривалась 30 років тому, ґонта вже почала гнити. Зараз ми розпочинаємо роботи і сподіваємось, що за 3 місяці ми повністю завершимо реставрацію церкви та паркану довкола», – розповів синкел у справах монашества Львівської Архиєпархії УГКЦ Юстин Бойко.

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Фото: ЛМР