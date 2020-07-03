У Львові п’яний водій без прав ледь не збив пішоходів на «зебрі»

У п’ятницю, 3 липня, у Львові нетверезий водій Hyundai на очах у патрульних мало не збив двох пішоходів, котрі переходили дорогу на «зебрі». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Інцидент трапився близько 12 год. Тоді екіпаж патрульних їхав вулицею Коновальця і зупинився перед пішохідним переходом, аби дати можливість пішоходам перейти дорогу. У той час, раптом люди різко зупинилися посеред дороги, бо водій автомобіля Hyundai виїхав на зустрічну смугу, не надавши їм переваги.

«Усе це зафіксував автореєстратор службового автомобіля. Транспортний засіб негайно зупинили. За кермом перебував 36-річний львів’янин. Посвідчення водія у нього не було. Він позбавлений права керування на рік через нетверезу їзду. Також, у нього виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Від перевірки він відмовився», – розповіли патрульні.

На чоловіка склали об’єднану постанову за ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах та керування транспортним засобом будучи позбавленим прав. Також чоловік отримав протокол за керування транспортним засобом в стані сп’яніння вдруге за рік. Тепер йому загрожує позбавлення водійського посвідчення на 3 роки та штраф 20 400 гривень.

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Відео: патрульна поліція Львівщини