Сільський голова виписав собі премій на вісім років тюрми

Сільський голова зі Стрийщини підписував та видавав накази про власне преміювання без необхідного для цього рішення пленарної сесії. Тепер чоловіку загрожує покарання до 8-ми років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

За даними відомства, на лаві підсудних у Стрию опинився чиновник, якого обвинувачують у привласненні майже 90 тис грн.

Обвинувальний акт вже скеровано до суду.

За привласнення та розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем чоловіку загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Крім цього, прокурори клопотають про стягнення з фігуранта завданих збитків.