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Сільський голова виписав собі премій на вісім років тюрми

Владислава Підлісна

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Сільський голова зі Стрийщини підписував та видавав накази про власне преміювання без необхідного для цього рішення пленарної сесії. Тепер чоловіку загрожує покарання до 8-ми років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

За даними відомства, на лаві підсудних у Стрию опинився чиновник, якого обвинувачують у привласненні майже 90 тис грн.

Обвинувальний акт вже скеровано до суду.

За привласнення та розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем чоловіку загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Крім цього, прокурори клопотають про стягнення з фігуранта завданих збитків.

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