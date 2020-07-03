На Жидачівщині Opel, який злетів у кювет, затисло деревом

У п’ятницю вранці, 3 липня, у Жидачівському районі Opel злетів у кювет та перекинувся. У результаті аварії постраждали двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Аварія сталася о 05:12 між селами Журавно та Мельнич Жидачівського району. Водій автомобіля Opel Astra Classic не впорався з керування та з’їхав в кювет. У результаті цього автівка перекинулася та її затисло деревом.Рятувальникам довелося деблокувати потерпілу, яку було затиснуло в автомобілі деревом.

У результаті ДТП травмовано дві особи: 47-річного водія та 36-річного пасажира. Їх із травмами різних ступеня важкості госпіталізовано у Жидачівську центральну районну лікарню.

Фото: ДСНС Львівщини