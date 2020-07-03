На Львівщині оскаржуватимуть вирок ґвалтівнику

Мешканця Жовківщини, який три роки тому зґвалтував 17-річну дівчину засудили до 7 років неволі. Однак прокуратура Львівщини вважає таке покарання надто м’яким та буде його оскаржувати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Ідеться про 39-річного жителя Жовківського району, який у липні 2017 року зґвалтував 17-річну дівчину.

Встановлено, що зловмисник підійшов до жертви, відвів до недобудови та вчинив сексуальне насильство.

Жовківський районний суд визнав фігуранта винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 153 (сексуальне насильство), ч.3 ст.152 (зґвалтування) КК України та засудив до 7 років позбавлення волі.

Однак, прокурори Червоноградської місцевої прокуратури не погоджуються із цим вироком через м’якість покарання та готують апеляційну скаргу.

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