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На Львівщині оскаржуватимуть вирок ґвалтівнику

Ольга Денисяка

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Мешканця Жовківщини, який три роки тому зґвалтував 17-річну дівчину засудили до 7 років неволі. Однак прокуратура Львівщини вважає таке покарання надто м’яким та буде його оскаржувати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Ідеться про 39-річного жителя Жовківського району, який у липні 2017 року зґвалтував 17-річну дівчину.

Встановлено, що зловмисник підійшов до жертви, відвів до недобудови та вчинив сексуальне насильство.

Жовківський районний суд визнав фігуранта винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 153 (сексуальне насильство), ч.3 ст.152 (зґвалтування) КК України та засудив до 7 років позбавлення волі.

Однак, прокурори Червоноградської місцевої прокуратури не погоджуються із цим вироком через м’якість покарання та готують апеляційну скаргу.

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