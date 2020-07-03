На Донбасі від обстрілу окупантів загинула мирна жителька

3 липня у результаті ворожого обстрілу селища Зайцеве у Донецькій області загинула мирна мешканка. Про це Львівському порталу повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що на світанку 3 липня російські збройні формування вкотре відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве.

«Внаслідок цинічного обстрілу з мінометів калібру 82-мм загинула місцева мешканка 1940 року народження», – повідомляють у штабі.

Також у в ООС наголосили, що окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили, що вони прийшли на Донбас вбивати, грабувати і руйнувати, а життя цивільного населення для них нічого не вартуєдодали військові.