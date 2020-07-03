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Якої погоди чекати на Львівщині 4 липня

Наталя Дуляба

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У суботу, 4 липня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням, грози та місцями град. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Вночі температура повітря становитиме від 16 до 18 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної познаки +25°C. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Хмарно з проясненням. Територією Львівщини пройдуть грози, місцями шквали до 15-20 м/с та град.

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Мешканців Львівської області закликають дотримуватись правил безпеки під час грози:

  • якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу – притягує кульову блискавку;
  • найкраще ховатись у автомобілі або в будинку із громовідводом. Автомобіль у жодному випадку не можна паркувати під деревами або високими конструкціями, потрібно зачинити вікна авто, зняти антену, зупинитися і перечекати негоду;
  • не можна ховатися від зливи під деревом – воно притягує блискавки. Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись під натиском вітру;
  • уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач;
  • якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на підвищенні. Тримайтеся місця, де низькі дерева;
  • якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику. Не лягайте, краще присісти, щоб мати якомога менше площі прилягання до землі;
  • всі електричні прилади, в тому числі мобільні телефони, є своєрідними приймачами для блискавок. Тому ні в якому разі не користуйтеся ними під час грози, краще їх вимкнути з мережі;
  • не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви на човні і бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега;
  • якщо гроза застала вас під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, терміново зупиніться – це небезпечно.

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