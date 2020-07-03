Якої погоди чекати на Львівщині 4 липня

У суботу, 4 липня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням, грози та місцями град. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме від 16 до 18 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної познаки +25°C. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Хмарно з проясненням. Територією Львівщини пройдуть грози, місцями шквали до 15-20 м/с та град.

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Мешканців Львівської області закликають дотримуватись правил безпеки під час грози: