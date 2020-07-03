ОСТАННІ НОВИНИ

Бухгалтерка ЛКП розтратила 1,5 млн бюджетних коштів

Ольга Денисяка

|

Головна бухгалтерка комунального підприємства, заснованого Львівською міською радою, впродовж двох років розтратила півтора мільйона гривень бюджетних коштів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що службовиця, попри вказану посаду, заснувала та очолювала ще три суб’єкти господарювання, на які упродовж 2018 – 2020 років безпідставно перерахувала понад 1,5 млн грн.

При цьому, жінка знала, що ніяких господарських угод між комунальним підприємством та підконтрольними їй фірмами не було.

Такі дії кваліфіковано за ч.ч.3,4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, обвинувальний акт в кримінальному провадженні 26.06.2020 скеровано на розгляд Франківського районного суду м.Львова.

За вчинене їй може загрожувати обмеження волі на строк від 3 до 5 років або від 3 до 8 років ув’язнення, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Голова Нацбанку йде з посади через «політичний тиск». Думки експертів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Голова Нацбанку йде з посади через «політичний тиск». Думки експертів

Найкращий банкір Центральної та Східної Європи 2019 року – саме такі звання здобув голова Національного банку України Як...

10 найцікавіших фактів про 120-ий ювілейний театральний сезон Львівської опери
Стефанія ОЛІЙНИК для Львівського порталу
10 найцікавіших фактів про 120-ий ювілейний театральний сезон Львівської опери

Розпочався на червоній доріжці, а завершився онлайн: хоч сезон 2019/2020 Львівська національна опера, як і всі театри Ук...

Претенденти на голову Городоцької ОТГ
Омелян ШЕВЧУК
Претенденти на голову Городоцької ОТГ

До місцевих виборів в Україні, що мають відбутися 25 жовтня, залишається менше п’яти місяців. Офіційний старт виборчих п...

Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»

Нещодавно у Львові  запрацював сучасний медичний лабораторний центр НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицьк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...