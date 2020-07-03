Бухгалтерка ЛКП розтратила 1,5 млн бюджетних коштів

Головна бухгалтерка комунального підприємства, заснованого Львівською міською радою, впродовж двох років розтратила півтора мільйона гривень бюджетних коштів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що службовиця, попри вказану посаду, заснувала та очолювала ще три суб’єкти господарювання, на які упродовж 2018 – 2020 років безпідставно перерахувала понад 1,5 млн грн.

При цьому, жінка знала, що ніяких господарських угод між комунальним підприємством та підконтрольними їй фірмами не було.

Такі дії кваліфіковано за ч.ч.3,4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, обвинувальний акт в кримінальному провадженні 26.06.2020 скеровано на розгляд Франківського районного суду м.Львова.

За вчинене їй може загрожувати обмеження волі на строк від 3 до 5 років або від 3 до 8 років ув’язнення, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

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