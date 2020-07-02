У Стрию викрили виробництво фальсифікованих антисептиків

Правоохоронці у Стрию виявили горе-підприємців, які підпільно виготовляли небезпечні для здоров’я антисептики. Про це Львівському порталу повідомили у СБУ Львівщини.

Встановлено, що кілька приватних підприємців у Стрию налагодили кустарне виробництво антисептичних засобів, які є небезпечними для здоров’я. Як сировину вони використовували омивач для автомобільного скла, до якої входить токсична речовина етиленгліколь.

«За висновками експертів, тривале використання таких «дезінфекторів» може завдати значної шкоди організму та спровокувати виникнення важких захворювань», – кажуть в СБУ.

Підробку зловмисники збували населенню під виглядом неіснуючого бренду через онлайн-платформи та власний інтернет-магазин. За попередніми підрахунками, щотижня горе-бізнесмени виробляли до 3 тонн фальсифікату.

За даними прокурорки Львівської області Ірини Діденко, зловмисники продавали фальсифікований антисептик під назвою Antibacterial Virus Protection.

Під час обшуків за місцями виробництва і зберігання підроблених антисептиків правоохоронці вилучили 2 тонни готової продукції, 3 тонни сировини, 3 000 ємностей для фасування підробки, 35 000 етикеток, а також фінансово-господарські документи, які підтверджують протиправну діяльність.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 227 (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) ККУ.

Наразі триває слідство, встановлюються всі обставини злочину.

Фото: СБУ, Facebook Ірини Діденко