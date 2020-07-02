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У міській дитячій лікарні Львова запрацював кабінет обстеження слуху

Ольга Денисяка

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Відтепер у міській дитячій лікарні Львова є сурдологічний кабінет, який допоможе лікарям вже з другого дня життя дитини виявити патологію слуху. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Це перший, однак надзвичайно важливий крок для того, щоб невдовзі лікарі ЛОР-відділення міської дитячої лікарні Львова змогли проводити слуховідновлюючі втручання на вусі та для досконалої постопераційної реабілітації.

«Діти, які ростуть зі зниженим або відсутнім слухом, мають неабиякі труднощі з адаптацією до соціуму. У таких дітей з часом страждає мовлення, координація, стає утрудненою соціалізація у суспільстві. Тому надзвичайно важливою є рання об’єктивна та якісна оцінка слуху у дітей. Спеціально оснащений, відповідно до всіх міжнародних стандартів, сурдологічний кабінет допоможе нашим лікарям вже з другого дня життя дитини виявити патологію слуху», – зазначив головний лікар КНП «Міська дитяча клінічна лікарня міста Львова» Дмитро Квіт.

Першим важливим приладом у сурдологічному кабінеті є єдиний у своєму роді діагностичний Аудіометр AD629, який працює як незалежний повнофункціональний прилад для досліджень слуху та слухової функції у дорослих та дітей. В ньому є ліцензійна програма, що дає можливість передачі результатів аудіометричного обстеження від аудіометра у персональний комп’ютер для ведення бази даних, перегляду, зберігання та роздрукування на принтері.

«Абсолютно нова модель імпедансного аудіометра АТ235 – це повнофункціональний діагностичний прилад для об’єктивного дослідження системи середнього вуха, а також провідних шляхів слухового аналізатора. Найбільша гордість – це прилад SERA – абсолютне ноу-хау у світі аудіології. Таких приладів інстальовано лише три в Європі, один з яких — у дитячій міській клінічній лікарні», – зауважив головний лікар КНП «Міська дитяча клінічна лікарня міста Львова».

Також лікар розповів про переваги, які має прилад. Серед них – можливість виявити патологію слуху вже з другого дня життя дитини.

«Цей прилад має безліч переваг, серед яких основна – це можливість виявлення вад слуху вже з другого дня життя, та надзвичайна швидкість самого обстеження – до 5 секунд, що надзвичайно важливо для діток як раннього, так більш старшого віку (при несвоєчасній діагностиці слуху). Він дає змогу проводити усі типи Отоакустичної емісії (ОАЕ), а також такі об’єктивні методи дослідження слуху, як слухова відповідь стовбура головного мозку (ABR) та реєстрація слухових викликаних потенціалів (ASSR)», – пояснив Дмитро Квіт,

Враховуючи те, що тривалість обстеження скорочується, тобто збільшується пропускна здатність кабінету, тепер лікарі-аудіологи лікарні зможуть обстежувати дітей не лише зі Львова, а й за скеруванням з різних регіонів України.

Фото: ЛМР

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