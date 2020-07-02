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У Львові відмовилось збільшити кількість автобусів на маршруті №28 до Рудного

Андрій Котенський

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У ЛКП «АТП №1» наразі не планують збільшувати кількість автобусів на маршруті №28, який курсує від ТРЦ «Форумд Львів» до Рудного. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

 

Як повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, вже тиждень як відновив свою роботу автобусний маршрут № 28 і він заповнений лише на 25%, а комунальне підприємство несе збитки.

«На маршруті працює три машини. Однак завантаженість автобусів становить лише 25%, відповідно збитки ЛК АТП № 1, яке обслуговує цей маршрут, вже становлять 30 тис грн. Тому збільшувати кількість автобусів на маршруті поки не планують», – повідомила Ірина Маруняк.

Як відомо, до Рудно також курсує маршрут № 52, а також відновили свою роботу приміські маршрути № 184, 184а.

«З 24 червня ми відновили роботу автобусного маршруту № 28. На маршруті зараз працює три автобуси. Ми перевозимо людей зранку і у вечірній час. Інтервал між автобусами 40 хв. На сьогодні завантаженість становить 25%, тобто в середньому в день ми перевозимо 75 людей. Тому збитки АТП № 1, яке обслуговує цей маршрут, вже становлять 30 тис грн», – додали у АТП1

У мерії також зауважили, що маршрут № 28 забезпечує комфортність доїзду саме для мешканців так званого Старого Рудно. Це орієнтовно 1000 осіб.

«Режим роботи змінювати не будемо. Адже якщо збільшити кількість автобусів, то вони все одно не будуть заповнені, а збитки АТП № 1 будуть зростати. Сьогодні, у зв’язку із коронавірусом, ЛК АТП № 1 вже понесло мільйонні збитки, які потрібно дотувати з бюджету. Коли закінчиться карантин, то відновимо повністю рух маршруту № 28. На цьому маршруті згідно з паспортом має бути 8 автобусів», – пообіцяла Ірина Маруняк.

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