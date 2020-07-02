У Львові відкриють виставку пастелей «Діва»

У Львові у неділю, 5 липня, відбудеться відкриття персональної виставки художника Максима Бєскова під назвою «Діва». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Цей проєкт митця є дослідженням діалогу між внутрішнім «я» і оточенням, індивідуальним баченням світу і об’єктивної дійсності, нормами і правилами. Роботи виконані у техніці пастелі.

«Найбільше розповісти про чоловіка може жінка. Жінка, яку він малює. Це те, що хочеться побачити і відчути на дотик; так виглядають його вірність, терпіння і байдужість; його червона лінія і його зачинена кімната, де немає жодних ліній, а лише таємниці, котрі не відкриваєш собі; є його подихом повітря і голкою, з котрої так важко злізти; це його ніч в неоновому світлі, де шукаєш простоту Попелюшки, а натомість мрієш про справжню Діву. Кожна з них – одна з них. Одна емоція, один момент, одна історія. Одна людина», – пояснюють організатори концепцію виставки.

Представлені в експозиції роботи створені протягом останніх шести місяців після чотирирічної перерви у творчості Максима Бєскова.

Додамо, що виставка триватиме у львівському Клубі мистецтв SOVA (пл. Міцкевича, 8) до 11 липня. Відкриття відбудеться 5 липня о 16:00 год. Вхід вільний.

Довідка:

Максим Бєсков народився 6 липня 1987 року в місті Броди. Як художник та музикант працює під псевдонімом SoulMaxim. Перша персональна виставка графічних робіт «В рамках ночі» відбулась у 2012 році в рідному місті митця. Рання творчість художника складалась з графіки: олівцем, вугіллям, тушшю. Починаючи від портретів, завершуючи сюрреалізмом. Саме ці роботи стали основою для першої персональної виставки. Фотовиставка «Без другорядних ролей» пройшла в 2013 році.

Фото: організатори