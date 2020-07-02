У Львові хочуть знести автентичну віллу, а на її місці збудувати 6-поверховий комплекс із готелем

Віллу «Кароліна», що на вул. Христофора Колумба, 8, хочуть знести, а на її місці звести 6-поверховий житлово-офісний будинок із апарт-готелем. Цей об’єкт знаходитиметься на межі історичного ареалу поміж приватних особняків. Про це повідомляє Львівський портал.

У середу, 1 липня, Архітектурно-містобудівна рада розглядала містобудівний розрахунок на будівництво адміністративно-житлового комплексу на вул. Христофора Колумба, 8/8-А на місці існуючого індивідуального житлового будинку.

Йдеться про знесення автентичної вілли «Кароліна», збудованої на початку ХХ століття, яка зараз є у занедбаному стані. Натомість на її місці хочуть спорудити 6-поверховий житлово-офісний комплекс із апарт-готелем.

Будинок матиме три секції, дві із яких будуть житловими, інша – апарт-готель на 20 номерів. Перший поверх будівлі віддадуть під офіси, також обіцяють підземний паркінг на 32 місця. Майбутній 6-поверховий комплекс знаходитиметься посеред приватних особняків, поруч розташована школа та церква Покрови Пресвятої Богородиці.

«Чому така поверховість? Бо зараз розробляється детальний план території і на суміжних ділянках теж передбачені 6-поверхові житлові будинки… Забудовник подав нотаріально завірену згоду мешканців сусідніх будинків про те, що вони не є проти такого будівництва», – доповів під час засідання архітектор Володимир Лаврін.

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Житлово-офісний комплекс із апарт-готелем хочуть зводити на трьох земельних ділянках загальною площею 0,19 га, дві із яких торік влітку Львівська міська рада віддала громадянам Ігорю та Марії Штай. Ділянки розташовані на межі історичного ареалу.

Раніше ці ділянки належали до транспортної зони, але тепер їх віднесли до зони Г-2 – зони громадської забудови (із допустимим видом житлової забудови) відповідно до зонінгу Личаківського району.

Зазначимо, що і земля, і сама вілла «Кароліна» є у приватній власності. При цьому занедбаний будинок розділили на дві частини, кожній із яких Личаківська райадміністрація присвоїла окремі адреси. Цю схему депутати Львівської міськради вже назвали «земельною аферою».

«Влітку 2017 року Ігор Штай придбав у громадянки Кузьми індивідуальний житловий будинок на вул. Христофора Колумба, 8 та земельну ділянку для його обслуговування. Потім якимось «фантастичним» чином розділив цей будинок на дві окремі частини і Личаківська райадміністрація присвоїла новоутвореній частині будинку окрему поштову адресу – вул. Христофора Колумба, 8-А. Таким чином починають існувати документи на два окремі будинки №8 та №8-А. Фізично й далі існує тільки один будинок – історична передміська вілла початку ХХ століття «Кароліна». Ігор Штай «окремий» будинок під №8 залишив у своїй власності. «Інший» будинок під №8-А подарував Марії Штай. Після цього вони звернулися у Львівську міську раду за дозволом на відведення двох земельних ділянок для обслуговування своїх житлових будинків», – пояснив депутат Тарас Чолій.

Під час розгляду проєкту будівництва між членами містобудівної ради виникло жваве обговорення. Зокрема, у них були зауваження щодо поверховості, заїзду спецтехніки, проїзду транспорту вул. Христофора Колумба, яка є вузькою, а також щодо цінності існуючої вілли.

Архітектор Володимир Лаврін заявив, що віллу «Кароліна» забудовник не досліджував і назвав її «звичайним будинком».

Очільниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко своєю чергою наполягала на дослідженні автентичної вілли: «Вілла збереглася більш-менш неушкодженою, вона навіть має хвіртку, на якій написано «Вілла Кароліна». Я б казала перенести це питання, щоб вивчити історію вілли, подивитися, наскільки вона цінна, а тоді вже думати, чи зберегти віллу, чи таки щось будувати, але з меншою поверховістю».

Під час обговорення також стало відомо, що у розробленому детальному плані території, який передбачає це будівництво, вказані 4 поверхи, а не 6, як цього хоче забудовник. Зрештою після тривалої дискусії питання вирішили відкласти.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, львів’янка Штай Марія Богданівна раніше була фізичною особою-підприємцем, який займався роздрібною торгівлею годинниками і ювелірними виробами. Особа із таким ім’ям значиться як керівник ломбарду «Онколь» у Городку.

Львів’янин Штай Ігор Іванович теж був ФОПом, вид діяльності – роздрібна торгівля хлібобулочними та кондитерськими виробами.