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У ДТП на Городоцькій постраждав мотоцикліст

Наталя Дуляба

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У середу, 1 липня, на вул. Городоцькій виникла аварія, у якій травмувався 26-річний мотоцикліст. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, орієнтовно о 18:00 год. мікроавтобус Volkswagen Transporter, за кермом якого перебував 62-річний львів’янин, врізався у мотоцикл «Ява».

Внаслідок зіткнення мотоцикліст, 26-річний мешканець Яворівського району, отримав різні травми, його доправили у лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

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