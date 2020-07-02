У ДТП на Городоцькій постраждав мотоцикліст

У середу, 1 липня, на вул. Городоцькій виникла аварія, у якій травмувався 26-річний мотоцикліст. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
Як встановили правоохоронці, орієнтовно о 18:00 год. мікроавтобус Volkswagen Transporter, за кермом якого перебував 62-річний львів’янин, врізався у мотоцикл «Ява».
Внаслідок зіткнення мотоцикліст, 26-річний мешканець Яворівського району, отримав різні травми, його доправили у лікарню.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.
Наталя Дуляба