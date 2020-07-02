Посеред дороги у Городоцькому районі стався вибух. Деталі

У середу ввечері, 1 липня, на дорозі у селі Бартатів Городоцького району вибухнув невідомий предмет. Вибухом зачепило автомобіль, що якраз проїжджав повз. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Про вибух на Городоччині правоохоронці довідалися о 20:30 год. На місце відразу виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та працівники інших спецслужб.

Встановлено, що на дорозі вибухнув невідомий пристрій, внаслідок чого був пошкоджений автомобіль, який належить 40-річному місцевому мешканцю. Постраждалих немає.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі триває досудове розслідування, поліцейські з’ясовують, хто є причетним до злочину.