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Половина українців збідніла за останні пів року, – опитування

Ольга Денисяка

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Половина українців заявила про погіршення економічного становища власної сім’ї за останні пів року, майже 40% не відчули змін, 9% – побачили покращення. Такі результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 24-28 червня 2020 року, передає Львівський портал.

 

Дві третини опитаних відмітили погіршення економічного становища України за останні пів року, майже чверть вважають, що воно не змінилося, 9% – покращилося.

«Про погіршення економічного становища власної сім’ї зазначила половина опитаних, майже 40% говорили про відсутність змін, 9% – побачили покращення», – йдеться в повідомленні.

 

Також соціологи зазначають, що в найближчі півроку близько 40% очікують погіршення економічного становища країни, 31% – відсутності змін, 17% – покращення.

«53% вважають, що економічна криза восени цього року може відбутися через некомпетентність влади. 32% вважають, що причиною може стати коронавірус, лише 6% вважають, що може стати війна на Донбасі», – зазначається в результатах опитування.

Зокрема, експерти досліджували і настрій українців. Так, серед емоцій, які найкраще відображають стан, найбільшими виявилися розчарування (41%) і надія (30%).

Далі йдуть – сум (15%), страх, злість, розгубленість, зацікавлення (по 11%), радість і байдужість (по 9%), здивування (7%).

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Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 24-28 червня 2020 року

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